2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710215
109710215 | Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109710215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 427,88219
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 463,62261
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13193
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710215
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,88219
Tavan Puan: 463,62261
Başarı Sıralaması: 13193
Kontenjan 2020 – 2021 : 220+6
Yerleşen 2020 – 2021: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,49342
Tavan Puan: 464,87153
Başarı Sıralaması: 20393
Kontenjan 2019: 220+6
Yerleşen 2019: 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 391,62613
Tavan Puan: 447,70981
Başarı Sıralaması : 23900
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 424,92591
Tavan Puan: 448,58820
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18382
Kontenjan 2017 : 200+5
Yerleşen 2017 : 205
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.