2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710215

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109710215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 427,88219

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 463,62261

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13193

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710215

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,88219

Tavan Puan: 463,62261

Başarı Sıralaması: 13193

Kontenjan 2020 – 2021 : 220+6

Yerleşen 2020 – 2021: 226

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,49342

Tavan Puan: 464,87153

Başarı Sıralaması: 20393

Kontenjan 2019: 220+6

Yerleşen 2019: 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 391,62613

Tavan Puan: 447,70981

Başarı Sıralaması : 23900

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,92591

Tavan Puan: 448,58820

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18382

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.