2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 109710242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 271,97953

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 367,64981

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 432754

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710242

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,97953

Tavan Puan: 367,64981

Başarı Sıralaması: 432754

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,6361

Tavan Puan: 326,72721

Başarı Sıralaması: 439083

Kontenjan 2019: 150+4

Yerleşen 2019: 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,61988

Tavan Puan: 334,35019

Başarı Sıralaması : 492000

Kontenjan 2018 : 190+5

Yerleşen 2018 : 195

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,31507

Tavan Puan: 351,27156

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 238465

Kontenjan 2017 : 190+5

Yerleşen 2017 : 195

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.