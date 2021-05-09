2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710242
109710242 | Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 109710242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 271,97953
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 367,64981
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 432754
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710242
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 271,97953
Tavan Puan: 367,64981
Başarı Sıralaması: 432754
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,6361
Tavan Puan: 326,72721
Başarı Sıralaması: 439083
Kontenjan 2019: 150+4
Yerleşen 2019: 154
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,61988
Tavan Puan: 334,35019
Başarı Sıralaması : 492000
Kontenjan 2018 : 190+5
Yerleşen 2018 : 195
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,31507
Tavan Puan: 351,27156
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 238465
Kontenjan 2017 : 190+5
Yerleşen 2017 : 195
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.