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2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109710066

109710066 | Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109710066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109710066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 424,44353

Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 450,27969

Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 9874

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710066   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 424,44353

Tavan Puan: 450,27969

Başarı Sıralaması: 9874

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,99328

Tavan Puan: 486,70685

Başarı Sıralaması:  10818

Kontenjan 2019:  120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 406,22452

Tavan Puan: 457,45410

Başarı Sıralaması :  10500

Kontenjan 2018 :  140+4

Yerleşen 2018 : 144

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,96815

Tavan Puan: 515,80202

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  8448

Kontenjan 2017 :  140+4

Yerleşen 2017 : 144

taban-puan.jpg

Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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