2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109710066
109710066 | Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109710066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 424,44353
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 450,27969
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 9874
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710066
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 424,44353
Tavan Puan: 450,27969
Başarı Sıralaması: 9874
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 416,99328
Tavan Puan: 486,70685
Başarı Sıralaması: 10818
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 406,22452
Tavan Puan: 457,45410
Başarı Sıralaması : 10500
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,96815
Tavan Puan: 515,80202
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 8448
Kontenjan 2017 : 140+4
Yerleşen 2017 : 144
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.