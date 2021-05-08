2021 Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2002107762021 Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2037111332021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2054102922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100310979Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1054901022021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031105292021 Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039101242021 Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005102782021 Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 103110999
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109790300

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109790300

109790300 | Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109790300

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 109790300 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 333,28549

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 387,05820

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 176393

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790300   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,28549

Tavan Puan: 387,05820

Başarı Sıralaması: 176393

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,3579

Tavan Puan: 391,95172

Başarı Sıralaması:  194652

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,62535

Tavan Puan: 340,24378

Başarı Sıralaması :  234000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT