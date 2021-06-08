2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109751363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109751363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Karacabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 203,22058

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1533154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751363

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Karacabey Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,22058

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1533154

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,24697

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1539804

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47