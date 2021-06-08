2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109752025

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 109752025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 289,03017

Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 554090

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109752025

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,03017

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 554090

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,5913

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 598036

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52