2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109752034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109752034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 247,23623

Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 959619

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109752034

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,23623

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 959619

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,31203

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 912827

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62