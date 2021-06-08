2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109770166

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 109770166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 266,52005

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 750523

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109770166

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 266,52005

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 750523

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,63887

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 728551

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62