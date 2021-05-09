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2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710278

109710278 | Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 109710278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 287,28261

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 344,35848

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 349645

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710278   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 287,28261

Tavan Puan: 344,35848

Başarı Sıralaması: 349645

Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4

Yerleşen 2020 – 2021: 144

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,35489

Tavan Puan: 350,65391

Başarı Sıralaması:  319420

Kontenjan 2019:  140+4

Yerleşen 2019: 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,83667

Tavan Puan: 345,23857

Başarı Sıralaması :  319000

Kontenjan 2018 :  160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,51611

Tavan Puan: 359,18588

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  177440

Kontenjan 2017 :  160+4

Yerleşen 2017 : 164

taban-puan.jpg

Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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