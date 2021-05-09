2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710278
109710278 | Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 109710278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 140+4 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 287,28261
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 344,35848
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 349645
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710278
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 287,28261
Tavan Puan: 344,35848
Başarı Sıralaması: 349645
Kontenjan 2020 – 2021 : 140+4
Yerleşen 2020 – 2021: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,35489
Tavan Puan: 350,65391
Başarı Sıralaması: 319420
Kontenjan 2019: 140+4
Yerleşen 2019: 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 269,83667
Tavan Puan: 345,23857
Başarı Sıralaması : 319000
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,51611
Tavan Puan: 359,18588
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 177440
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.