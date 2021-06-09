2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109790389

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109790389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 273,18156

Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 687069

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790389

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,18156

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 687069

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,57227

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 740383

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21