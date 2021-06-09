2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109751072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 109751072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 203,07291

Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1535254

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751072

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İnegöl Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,07291

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1535254

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,96651

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1497949

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31