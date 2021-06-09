2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097507262021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076501152021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076503992021 Tarsus Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1120507982021 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2092100912021 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2092100902021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007507082021 Kırklareli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1067501532021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1032503612021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750814
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109751072

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109751072

109751072 | Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109751072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi     İnegöl Meslek Yüksekokulu   Pazarlama  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü tercih kod numarası 109751072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   , Devlet , Pazarlama  Bölümü , İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Taban Puanı: 203,07291

Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi   Pazarlama  Bölümü Başarı Sıralaması: 1535254

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751072   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi  

FAKÜLTE: İnegöl Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,07291

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1535254

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,96651

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1497949

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT