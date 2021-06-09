2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109751072
109751072 | Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 109751072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 203,07291
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---
Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1535254
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109751072
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İnegöl Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 203,07291
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1535254
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,96651
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1497949
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31