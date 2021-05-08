2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710093

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109710093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 375,06706

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 426,78232

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 77707

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710093

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,06706

Tavan Puan: 426,78232

Başarı Sıralaması: 77707

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,99055

Tavan Puan: 384,67709

Başarı Sıralaması: 86820

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,26722

Tavan Puan: 387,38540

Başarı Sıralaması : 97100

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,09305

Tavan Puan: 391,18890

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 79065

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.