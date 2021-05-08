2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710093
109710093 | Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109710093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 375,06706
Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 426,78232
Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 77707
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710093
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 375,06706
Tavan Puan: 426,78232
Başarı Sıralaması: 77707
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 354,99055
Tavan Puan: 384,67709
Başarı Sıralaması: 86820
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 335,26722
Tavan Puan: 387,38540
Başarı Sıralaması : 97100
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,09305
Tavan Puan: 391,18890
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 79065
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.