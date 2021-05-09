2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710515

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 109710515 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 273,79082

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 319,31526

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 421909

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710515

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,79082

Tavan Puan: 319,31526

Başarı Sıralaması: 421909

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,56827

Tavan Puan: 304,13855

Başarı Sıralaması: 432420

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,61247

Tavan Puan: 359,18526

Başarı Sıralaması : 484000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,80829

Tavan Puan: 289,12001

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 268512

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.