2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109771216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109771216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Tekstil Teknolojisi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 226,31061

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1216341

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109771216

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 226,31061

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1216341

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,54572

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1200647

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31