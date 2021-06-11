2021 Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014503652021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097700512021 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089503662021 Ordu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1083501332021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1079501482021 Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074502322021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007700782021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097501262021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007501262021 Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850113
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2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109750126

109750126 | Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109750126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 109750126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 232,64867

Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1134824

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109750126   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,64867

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1134824

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,26584

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1162142

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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