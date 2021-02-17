Bahtiyar Engin kimdir? Nereli, Kaç Yaşındadır? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Almıştır?YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıŞampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?Seçil Gür'den sevgilisi Serdar Ortaç'a romantik kutlama! "Bir tek Sen ol yanımda"2021 Bursluluk Sınavı konuları | İOKBS sınav konuları MEB 2021Perşembe günü ne kandili 2021?SON DAKİKA! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis şoku!Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?Ziya Selçuk'tan son dakika ücretsiz tablet müjdesi! 67 bin 620 öğrenciye daha...ŞOK 17 Şubat 2021 kataloğu | ŞOK'un kış fırsatları sizlerle!
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. 2021 Bursluluk Sınavı konuları | İOKBS sınav konuları MEB 2021

2021 Bursluluk Sınavı konuları | İOKBS sınav konuları MEB 2021

Bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başladı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen sınavın başvuruları 26 Şubat'ta sona erecek. Sınava hazırlık yapan öğrenciler bu yılın sınav konularını öğrenmek istiyor. İşte 2021 Bursluluk Sınavı konuları...

2021 Bursluluk Sınavı konuları | İOKBS sınav konuları MEB 2021
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT