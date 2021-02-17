2021 Bursluluk Sınavı konuları | İOKBS sınav konuları MEB 2021
Bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat'ta başladı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen sınavın başvuruları 26 Şubat'ta sona erecek. Sınava hazırlık yapan öğrenciler bu yılın sınav konularını öğrenmek istiyor. İşte 2021 Bursluluk Sınavı konuları...
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak bursluluk sınav konuları haberimizde...
2021 BURSLULUK SINAV KONULARI
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2021 İOKBS başvurusu nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru formu 2021