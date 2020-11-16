2021 bursluluk sınavı ne zaman olacak? İOKBS bursluluk sınavı 2021 tarihi

MEB tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan bursluluk sınavı (İOKBS) 2021'de ne zaman uygulanacağı, yeni yıla kısa bir süre kala en çok araştırılan konu oldu. Eğitim öğretim aldıkları süre boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin bursluluk sınavının yapılacağı tarihi ile ilgili merakını MEB giderdi. İşte, MEB'in açıkladığı 2021 İOKBS sınav tarihi...

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

MEB’in yayımladığı 2021 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021'de yapılacak.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı, 25 Nisan'da yurt genelinde kurulacak sınav merkezlerinde yapılacak.

Tek oturumda ve saat 10.00'da başlayacak sınavda öğrencilere 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre tanınacak.

BURSULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

MEB 2021 SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarının devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınav türüdür.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk başvurusu yapmak isteyenlerin sağlamaları gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullar şöyle sıralanmıştır:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin ailesindeki gelire bakılır. Ailede kişi başına düşen yıllık gelirin 14.640 TL’den az olması istenmektedir.

Beşinci sınıftan on birinci sınıfa kadar eğitim görenler başvuru yapabilmektedirler.

Sınıf tekrarı yapanların başvuruları kabul edilmemektedir. Ancak geçirdiği ağır bir hastalıktan dolayı sınıf tekrarı yapmış ise; bu sayılmamaktadır.

Sınava girecek olan öğrencilerin sınava girdikleri yılda okul değiştirme cezası almamış olmaları gerekmektedir.

İOKBS BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

İOKBS için başvuru yapmak isteyenlerden öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren bir beyanname istenmektedir. Bu belge dışında istenen evraklar şöyle sıralanmıştır:

Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kurumlardan alınacak olan ailenin son 12 aylık toplam gelirlerini gösteren bir belge istenmektedir. Çalışılan ve çalışılmayan aylar beraber bu belgede belirtilmelidir.

Çocuğun ebeveynlerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme kararı öneği geçerlidir.

Bakmakla yükümlü olunan aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri yazılı bir şekilde beyan edilmelidir.

İOKB’nin Kontenjan Dağılımı

İOKB alacak kişiler için belirlenirken kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler kapsamında olanlara açılan kontenjan %10’dur.

Bakanlığa bağlı olan resmi kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak öğretmenlik yapan, bu kurumlarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan veya vefat edenlerin çocukları için %5’lik kontenjan ayrılmıştır.

Ebeveynlerinin oturduğu bölgede ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu olmayan öğrenciler için %5’lik bir kontenjan ayrılmıştır.

Diğer öğrenciler için ayrılan kontenjan oranı ise %80 olmaktadır.

İOK Burslarının Yatırılma Süreleri Nasıldır?

Bu burslar, aylık dönemlerde yatırılmaktadır. Ayda bir ödenen bu bursların ilk ödemeleri okulların açılmasıyla gerçekleşir. Okullar açıldıktan sonraki 2 hafta içerisinde ödemeler yatırılmaya başlanır. Ödemeler genellikle ay ortasında veya ay sonunda yapılır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

PYBS bursunun tutarı, 2020 yılı için 290,66 TL olarak belirlenmiş olup geçtiğimiz yıllarda 260 TL olarak yatırılmaktaydı. Burs için başvuru yapmış ve başvurusu onaylanmış olan kişiler; 11. sınıfın sonuna kadar burs almaya hak kazanırlar.