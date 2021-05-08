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2021 Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201010254

201010254 | Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201010254

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çağ Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Çağ Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201010254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 142+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 142 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 385,58809

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 403,84488

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 58295

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201010254   

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,58809

Tavan Puan: 403,84488

Başarı Sıralaması: 58295

Kontenjan 2020 – 2021 : 142+0

Yerleşen 2020 – 2021: 142

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,71744

Tavan Puan: 391,80679

Başarı Sıralaması:  53478

Kontenjan 2019:  90+0

Yerleşen 2019: 90

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 365,35183

Tavan Puan: 376,23398

Başarı Sıralaması :  50300

Kontenjan 2018 :  48+0

Yerleşen 2018 : 48

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,54416

Tavan Puan: 414,54986

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  33117

Kontenjan 2017 :  36+0

Yerleşen 2017 : 36

taban-puan.jpg

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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