2021 Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201010254
201010254 | Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201010254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 142+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 142 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 385,58809
Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 403,84488
Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 58295
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201010254
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,58809
Tavan Puan: 403,84488
Başarı Sıralaması: 58295
Kontenjan 2020 – 2021 : 142+0
Yerleşen 2020 – 2021: 142
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 375,71744
Tavan Puan: 391,80679
Başarı Sıralaması: 53478
Kontenjan 2019: 90+0
Yerleşen 2019: 90
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 365,35183
Tavan Puan: 376,23398
Başarı Sıralaması : 50300
Kontenjan 2018 : 48+0
Yerleşen 2018 : 48
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,54416
Tavan Puan: 414,54986
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 33117
Kontenjan 2017 : 36+0
Yerleşen 2017 : 36
Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.