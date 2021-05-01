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2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102710403

102710403 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102710403

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102710403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 359,06136

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 443,99459

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 146436

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710403   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,06136

Tavan Puan: 443,99459

Başarı Sıralaması: 146436

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,42963

Tavan Puan: 355,45631

Başarı Sıralaması:  164919

Kontenjan 2019:  130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,38043

Tavan Puan: 336,83646

Başarı Sıralaması :  177000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,1922

Tavan Puan: 397,69824

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  149555

Kontenjan 2017 :  120+3

Yerleşen 2017 : 123

taban-puan.jpg

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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