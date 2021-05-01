2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102710403
102710403 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102710403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 359,06136
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 443,99459
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 146436
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710403
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,06136
Tavan Puan: 443,99459
Başarı Sıralaması: 146436
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,42963
Tavan Puan: 355,45631
Başarı Sıralaması: 164919
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,38043
Tavan Puan: 336,83646
Başarı Sıralaması : 177000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,1922
Tavan Puan: 397,69824
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 149555
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.