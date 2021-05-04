2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102710872

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102710872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü , Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 245,71761

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 285,25982

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 446666

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710872

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,71761

Tavan Puan: 285,25982

Başarı Sıralaması: 446666

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,23091

Tavan Puan: 278,92478

Başarı Sıralaması: 411841

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,936

Tavan Puan: 312,28084

Başarı Sıralaması : 383000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,86296

Tavan Puan: 312,63449

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 380789

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.