2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102710872
102710872 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102710872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü , Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 245,71761
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 285,25982
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 446666
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710872
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,71761
Tavan Puan: 285,25982
Başarı Sıralaması: 446666
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,23091
Tavan Puan: 278,92478
Başarı Sıralaması: 411841
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,936
Tavan Puan: 312,28084
Başarı Sıralaması : 383000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,86296
Tavan Puan: 312,63449
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 380789
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.