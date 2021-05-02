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2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102790219

102790219 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102790219

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102790219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Kimya Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 329,63067

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 368,43177

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 191822

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790219   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,63067

Tavan Puan: 368,43177

Başarı Sıralaması: 191822

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 26

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,66708

Tavan Puan: 357,67416

Başarı Sıralaması:  224889

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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