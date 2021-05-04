2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710493
102710493 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102710493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 234,13295
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 258,73735
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 511158
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710493
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 234,13295
Tavan Puan: 258,73735
Başarı Sıralaması: 511158
Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1
Yerleşen 2020 – 2021: 16
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 255,48699
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 15+1
Yerleşen 2019: 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 230,40452
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 20+1
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,15193
Tavan Puan: 251,35643
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 307988
Kontenjan 2017 : 10+1
Yerleşen 2017 : 11
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.