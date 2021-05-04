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2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710493

102710493 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi   Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 102710493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü , Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: 234,13295

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 258,73735

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: 511158

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710493   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,13295

Tavan Puan: 258,73735

Başarı Sıralaması: 511158

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 255,48699

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 230,40452

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,15193

Tavan Puan: 251,35643

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  307988

Kontenjan 2017 :  10+1

Yerleşen 2017 : 11

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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