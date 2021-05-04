2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102790245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tercih kod numarası 102790245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanı: 226,78715

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tavan Puan: 251,35897

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başarı Sıralaması: 561777

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790245

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,78715

Tavan Puan: 251,35897

Başarı Sıralaması: 561777

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

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Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.