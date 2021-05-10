2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 102710951

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102710951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü , Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 228,72378

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 270,75605

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 774813

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710951

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,72378

Tavan Puan: 270,75605

Başarı Sıralaması: 774813

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,35613

Tavan Puan: 272,62675

Başarı Sıralaması: 798093

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 257,49947

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 63

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,49088

Tavan Puan: 290,19146

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 835751

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.