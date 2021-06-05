2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102750526
102750526 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 102750526 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Yenice Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 206,29804
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1489042
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102750526
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Yenice Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 206,29804
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1489042
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 207,47714
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1459945
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72