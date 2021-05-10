2021 Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1069304652021 Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030100912021 Ankara Bilim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209510029Ramazan Bayramı nasıl ortaya çıktı 2021?2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1076105942021 Iğdır Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1052900472021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2014900892021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puan| 1003902302021 Düzce Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1033901622021 Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108630171
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102730355

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102730355

102730355 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102730355

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Siyasal Bilgiler Fakültesi   İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 102730355 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 240,16706

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 289,94719

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 665449

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102730355   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 240,16706

Tavan Puan: 289,94719

Başarı Sıralaması: 665449

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,66794

Tavan Puan: 256,52546

Başarı Sıralaması:  703189

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 260,36179

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 42

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,26789

Tavan Puan: 259,27717

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  349488

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT