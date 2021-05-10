2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102730355

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 102730355 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 240,16706

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 289,94719

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 665449

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102730355

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 240,16706

Tavan Puan: 289,94719

Başarı Sıralaması: 665449

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,66794

Tavan Puan: 256,52546

Başarı Sıralaması: 703189

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 260,36179

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 42

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,26789

Tavan Puan: 259,27717

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 349488

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.