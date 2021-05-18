2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710669

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102710669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 325,99013

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 404,22995

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 120636

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710669

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,99013

Tavan Puan: 404,22995

Başarı Sıralaması: 120636

Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5

Yerleşen 2020 – 2021: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,6228

Tavan Puan: 384,24946

Başarı Sıralaması: 120986

Kontenjan 2019: 190+5

Yerleşen 2019: 195

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,22117

Tavan Puan: 431,95077

Başarı Sıralaması : 104000

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,47469

Tavan Puan: 431,28901

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76807

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.