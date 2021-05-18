2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710669
102710669 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102710669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 325,99013
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 404,22995
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 120636
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710669
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,99013
Tavan Puan: 404,22995
Başarı Sıralaması: 120636
Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5
Yerleşen 2020 – 2021: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,6228
Tavan Puan: 384,24946
Başarı Sıralaması: 120986
Kontenjan 2019: 190+5
Yerleşen 2019: 195
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 330,22117
Tavan Puan: 431,95077
Başarı Sıralaması : 104000
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,47469
Tavan Puan: 431,28901
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76807
Kontenjan 2017 : 200+5
Yerleşen 2017 : 205
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.