2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710863
102710863 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 102710863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 259,4947
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 306,31355
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 513360
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710863
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 259,4947
Tavan Puan: 306,31355
Başarı Sıralaması: 513360
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,4889
Tavan Puan: 286,05498
Başarı Sıralaması: 532957
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,66838
Tavan Puan: 284,27444
Başarı Sıralaması : 594000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,47251
Tavan Puan: 302,55173
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 316593
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.