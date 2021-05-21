2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Japonca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102710051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Japonca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Japonca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Japonca Öğretmenliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 404,29088

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 470,47261

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 14538

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710051

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 404,29088

Tavan Puan: 470,47261

Başarı Sıralaması: 14538

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,27799

Tavan Puan: 466,41290

Başarı Sıralaması: 14994

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 388,13506

Tavan Puan: 467,56528

Başarı Sıralaması : 14200

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,61549

Tavan Puan: 489,69984

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 16303

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japonca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.