2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 102710466

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102710466 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Kamu Yönetimi Bölümü , Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 249,56368

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 294,20754

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 587194

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710466

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,56368

Tavan Puan: 294,20754

Başarı Sıralaması: 587194

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,84867

Tavan Puan: 289,65528

Başarı Sıralaması: 555536

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,44158

Tavan Puan: 294,11621

Başarı Sıralaması : 576000

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,64752

Tavan Puan: 367,97579

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 239402

Kontenjan 2017 : 90+3

Yerleşen 2017 : 93

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.