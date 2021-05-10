2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102730179
102730179 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 102730179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 229,73745
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 248,64277
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 764505
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102730179
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 229,73745
Tavan Puan: 248,64277
Başarı Sıralaması: 764505
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,63012
Tavan Puan: 250,12209
Başarı Sıralaması: 766123
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 263,60622
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 39
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238,39639
Tavan Puan: 266,85877
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 361626
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.