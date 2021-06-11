2021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011902002021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011500592021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027901742021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027901732021 İstanbul Aydın Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024522692021 İstanbul Aydın Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024507492021 Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089534122021 Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1034507382021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097507352021 Mardin Artuklu Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107150217
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102790173

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102790173

102790173 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102790173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi     Ayvacık Meslek Yüksekokulu   Turist Rehberliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü tercih kod numarası 102790173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   , Devlet , Turist Rehberliği  Bölümü , Ayvacık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Turist Rehberliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Taban Puanı: 224,11895

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1245435

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790173   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ayvacık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,11895

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1245435

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,00472

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1322098

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT