2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102790173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 102790173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Turist Rehberliği Bölümü , Ayvacık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Turist Rehberliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 224,11895

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Tavan Puan: ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1245435

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790173

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayvacık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,11895

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1245435

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,00472

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1322098

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62