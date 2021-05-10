2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102730188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 102730188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 235,54407

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 273,95495

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 707172

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102730188

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 235,54407

Tavan Puan: 273,95495

Başarı Sıralaması: 707172

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,89313

Tavan Puan: 280,15231

Başarı Sıralaması: 710963

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 280,99974

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 95+3

Yerleşen 2018 : 64

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,27316

Tavan Puan: 312,31011

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 313988

Kontenjan 2017 : 95+3

Yerleşen 2017 : 98

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.