2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102710484

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 102710484 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 263,92666

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 312,09938

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 483226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710484

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,92666

Tavan Puan: 312,09938

Başarı Sıralaması: 483226

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,79342

Tavan Puan: 333,44185

Başarı Sıralaması: 452294

Kontenjan 2019: 90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 245,47985

Tavan Puan: 286,98270

Başarı Sıralaması : 485000

Kontenjan 2018 : 95+3

Yerleşen 2018 : 98

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,86607

Tavan Puan: 333,11326

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 230085

Kontenjan 2017 : 95+3

Yerleşen 2017 : 98

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.