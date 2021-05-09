2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102710484
102710484 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 102710484 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 263,92666
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 312,09938
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 483226
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102710484
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 263,92666
Tavan Puan: 312,09938
Başarı Sıralaması: 483226
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,79342
Tavan Puan: 333,44185
Başarı Sıralaması: 452294
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 245,47985
Tavan Puan: 286,98270
Başarı Sıralaması : 485000
Kontenjan 2018 : 95+3
Yerleşen 2018 : 98
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,86607
Tavan Puan: 333,11326
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 230085
Kontenjan 2017 : 95+3
Yerleşen 2017 : 98
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.