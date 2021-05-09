2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 102790184
102790184 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102790184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü , Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 268,0647
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 296,72195
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 456806
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102790184
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 268,0647
Tavan Puan: 296,72195
Başarı Sıralaması: 456806
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,99255
Tavan Puan: 296,22713
Başarı Sıralaması: 465506
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 242,37332
Tavan Puan: 300,13430
Başarı Sıralaması : 511000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.