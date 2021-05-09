2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 102790184

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102790184 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü , Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 268,0647

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 296,72195

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 456806

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102790184

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 268,0647

Tavan Puan: 296,72195

Başarı Sıralaması: 456806

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,99255

Tavan Puan: 296,22713

Başarı Sıralaması: 465506

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,37332

Tavan Puan: 300,13430

Başarı Sıralaması : 511000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.