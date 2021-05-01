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2021 Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110738

201110738 | Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110738

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201110738 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 359,11926

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 435,06744

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 146376

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110738   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,11926

Tavan Puan: 435,06744

Başarı Sıralaması: 146376

Kontenjan 2020 – 2021 : 64+0

Yerleşen 2020 – 2021: 64

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,32055

Tavan Puan: 408,90373

Başarı Sıralaması:  159903

Kontenjan 2019:  50+0

Yerleşen 2019: 50

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,71346

Tavan Puan: 386,18710

Başarı Sıralaması :  120000

Kontenjan 2018 :  42+0

Yerleşen 2018 : 42

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,47279

Tavan Puan: 386,31250

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  102049

Kontenjan 2017 :  44+0

Yerleşen 2017 : 44

taban-puan.jpg

Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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