1 Mayıs 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle Fox'da2021 Gebze Teknik Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1044100571 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı | İbo Show Star'da2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2069900602021 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110670146Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya ve Türklere hakaret dolu sözler!2021 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1042103952021 Yakın Doğu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300511813Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Türkiye'nin yüzde 95'i evine kapanmıştır2021 Üsküdar Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206511135
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110244

2021 Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110244

201110244 | Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110244

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 201110244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 362,69408

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 393,67099

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 141674

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110244   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,69408

Tavan Puan: 393,67099

Başarı Sıralaması: 141674

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,94133

Tavan Puan: 369,92673

Başarı Sıralaması:  128764

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,80815

Tavan Puan: 382,96991

Başarı Sıralaması :  84600

Kontenjan 2018 :  6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,04689

Tavan Puan: 390,95467

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  86405

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

taban-puan.jpg

Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT