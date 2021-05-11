2021 Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110517

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 201110517 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 222,11649

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 322,34025

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 849060

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110517

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,11649

Tavan Puan: 322,34025

Başarı Sıralaması: 849060

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 293,97637

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 15+0

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 282,11459

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 45+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 288,14613

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 55+0

Yerleşen 2017 : 41

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.