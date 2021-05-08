2021 Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2002107762021 Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2037111332021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2054102922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100310979Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1054901022021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031105292021 Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039101242021 Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005102782021 Dokuz Eylül Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 103110999
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110598

2021 Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110598

201110598 | Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110598

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201110598 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 332,319

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 393,23986

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 179158

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110598   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,319

Tavan Puan: 393,23986

Başarı Sıralaması: 179158

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,83929

Tavan Puan: 365,72820

Başarı Sıralaması:  133503

Kontenjan 2019:  30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,59254

Tavan Puan: 359,88799

Başarı Sıralaması :  110000

Kontenjan 2018 :  30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,20508

Tavan Puan: 402,79368

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  52333

Kontenjan 2017 :  30+0

Yerleşen 2017 : 30

taban-puan.jpg

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT