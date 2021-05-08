2021 Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110598

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201110598 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 332,319

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 393,23986

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 179158

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110598

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,319

Tavan Puan: 393,23986

Başarı Sıralaması: 179158

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,83929

Tavan Puan: 365,72820

Başarı Sıralaması: 133503

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,59254

Tavan Puan: 359,88799

Başarı Sıralaması : 110000

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,20508

Tavan Puan: 402,79368

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 52333

Kontenjan 2017 : 30+0

Yerleşen 2017 : 30

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.