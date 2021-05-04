2021 Çankırı Karatekin Üni. Orman Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810032
102810032 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102810032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Orman Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Orman Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 249,96303
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 295,91514
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 425621
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102810032
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: Orman Fakültesi
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 249,96303
Tavan Puan: 295,91514
Başarı Sıralaması: 425621
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 208,63343
Tavan Puan: 259,61124
Başarı Sıralaması: 480894
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: 21
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 275,38136
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,94761
Tavan Puan: 249,19378
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 291426
Kontenjan 2017 : 20+1
Yerleşen 2017 : 21
Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.