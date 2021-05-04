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2021 Çankırı Karatekin Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810208

102810208 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankırı Karatekin Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810208

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi   Orman Fakültesi   Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 102810208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 230,41139

Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tavan Puan: 249,39423

Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 535357

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102810208   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,41139

Tavan Puan: 249,39423

Başarı Sıralaması: 535357

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 268,24901

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 261,88405

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,76056

Tavan Puan: 234,58540

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  291619

Kontenjan 2017 :  25+1

Yerleşen 2017 : 26

taban-puan.jpg

Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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