2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102850304
102850304 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 102850304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 193,30963
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---
Çankırı Karatekin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1667083
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102850304
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 193,30963
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1667083
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,262
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1615097
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: Doldu-93