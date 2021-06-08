2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102870202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 102870202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Yapraklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 194,07346

Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1658171

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102870202

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapraklı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 194,07346

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1658171

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,83575

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1484824

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57