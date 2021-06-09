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2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102850225

102850225 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102850225

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı  ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Mekatronik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü tercih kod numarası 102850225 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi   , Devlet , Mekatronik  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban Puanı: 216,19431

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Tavan Puan: ---

Çankırı Karatekin Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1351592

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102850225   

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,19431

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1351592

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,7785

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1197370

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

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