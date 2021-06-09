2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102870229

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 102870229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü , Yapraklı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 20 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Tavan Puan: ---

Çankırı Karatekin Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102870229

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapraklı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,12725

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1705047

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47