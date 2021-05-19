2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810059
102810059 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 102810059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 243,17853
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 320,44896
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 553270
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102810059
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,17853
Tavan Puan: 320,44896
Başarı Sıralaması: 553270
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,0675
Tavan Puan: 322,81011
Başarı Sıralaması: 461555
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 271,43424
Tavan Puan: 326,32936
Başarı Sıralaması : 396000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,28851
Tavan Puan: 331,70126
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 357480
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.