2021 Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910994

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 102910994 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 282,92977

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 439,72061

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 298798

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910994

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,92977

Tavan Puan: 439,72061

Başarı Sıralaması: 298798

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,94272

Tavan Puan: 358,02975

Başarı Sıralaması: 263930

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,68715

Tavan Puan: 352,02588

Başarı Sıralaması : 263000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,81627

Tavan Puan: 363,55637

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 200575

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.