Galatasaray başkanlık seçim tarihi belli oldu mu? | Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?2021 Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1023301292021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1068301572021 Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1007903272021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108130316Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı' açıklaması2021 Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1069301562021 Trabzon Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 112110317Son dakika | Erdoğan: İnanıyorum ki gençlerimiz devraldıkları bayrağı ileri taşıyacak2021 Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104510117
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910994

2021 Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910994

102910994 | Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çukurova Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910994

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü tercih kod numarası 102910994 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban Puanı: 282,92977

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Tavan Puan: 439,72061

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Başarı Sıralaması: 298798

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910994   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,92977

Tavan Puan: 439,72061

Başarı Sıralaması: 298798

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,94272

Tavan Puan: 358,02975

Başarı Sıralaması:  263930

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,68715

Tavan Puan: 352,02588

Başarı Sıralaması :  263000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,81627

Tavan Puan: 363,55637

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  200575

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT