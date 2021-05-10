2021 Akdeniz Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1007111162021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2062111472021 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1092101052021 Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1014101632021 Süleyman Demirel Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1092903492021 Nişantaşı Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2045905172021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2001900272021 Gaziantep Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1042902242021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2062110322021 Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102990330
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102990330

2021 Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102990330

102990330 | Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102990330

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çukurova Üniversitesi Grafik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Grafik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü tercih kod numarası 102990330 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Grafik Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Grafik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Taban Puanı: 250,52485

Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Tavan Puan: 379,09188

Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü Başarı Sıralaması: 579555

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102990330   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,52485

Tavan Puan: 379,09188

Başarı Sıralaması: 579555

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT