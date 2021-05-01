2021 Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910349
102910349 | Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 102910349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 365,90519
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 426,08831
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 137507
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910349
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 365,90519
Tavan Puan: 426,08831
Başarı Sıralaması: 137507
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3
Yerleşen 2020 – 2021: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,25736
Tavan Puan: 418,70448
Başarı Sıralaması: 112312
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 387,34641
Tavan Puan: 439,48863
Başarı Sıralaması : 60800
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 395,70717
Tavan Puan: 424,00734
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 48284
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.