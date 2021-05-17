2021 Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102910094
102910094 | Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102910094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 394,23389
Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 452,46988
Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 15338
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910094
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 394,23389
Tavan Puan: 452,46988
Başarı Sıralaması: 15338
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,20328
Tavan Puan: 458,34647
Başarı Sıralaması: 14750
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 387,6802
Tavan Puan: 444,22662
Başarı Sıralaması : 15400
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,1775
Tavan Puan: 454,19159
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21658
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.